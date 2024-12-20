شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال عبد الواحد: أنا مش بتاع مشاكل والإصابة "زحلقة مش خناقة" والان مع تفاصيل الخبر

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي ، تفاصيل إصابته في النادي أمس ، الأربعاء، وهي الإصابة التي استلزمت إجراء خياطة بـ 4 غرز في اليد.

وتابع عمر كمال في تصريحات تليفزيونية: فوجئت بإنتشار أخبار وشائعات مٌثيرة حول حدوث مشادة وخناقة بيني وبين أحد زملائي بالفريق وهذا غير صحيح على الإطلاق.

وواصل :خلّصت التمرين وكنت رايح أخد دُش وكان عندي موعد مع الدكتور لوالدتي وكنت مستعجل شوية ..ودخلت أخد دُش بعد التمرين ..رجلي أتزحلقت وكنت بسند على "كابينة" الدُش ..ف الإزاز دخل في إيدي وأتعورت في كف إيدي وروحت المستشفى وتم عمل خياطة ومقعدتش في المستشفى أكتر من 10 دقائق.

وتابع عمر كمال : أنا مش بتاع مشاكل ولا بتاع سويشيال ميديا ولا برد على أي إنتقادات ولا شائعات ..ومليش في القصص دي والحمد لله علاقتي كويسة جداً بكل زمايلي بالفريق بس فيه ناس بتحب الشوشرة وإثارة المشاكل.

وأكد عمر كمال أن الأهلي عازم على تحقيق أي بطولة يثشارك فيها الفترة المقبلة.

وكشف مسئولو الأهلي طبيعة الإصابة التي تعرض لها عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق خلال مران اليوم استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الاحد القادم .

أكد الأهلي أن الإصابة جاءت نتيجة إنزلاق إحدى قدميه أثناء الاستحمام، ومن ثم تعرضه لقطع سطحي استوجب 4 غرز باليد، وحصل على راحة غدًا، على أن ينتظم في التدريبات بعد غد الجمعة.

ونفى المدير الرياضي حدوث أي خلاف بين عمر كمال وأي من زملائه، كما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.