3 مواجهات قوية تنتظر الإسماعيلى خلال شهر ديسمبر الجارى

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تنتظر فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، 3 مواجهات قوية خلال شهر ديسمبر الجارى، في بطولة دورى nile والتي يبدأها السبت المقبل بمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة.

مواجهات الإسماعيلى في ديسمبر

يخوض الإسماعيلى 3 مباريات فيما تبقى من شهر ديسمبر الجارى، يبدأها السبت مع بيراميدز على استاد الإسماعيلى، ثم حرس الحدود يوم الأربعاء 25 ديسمبر، ويختتم مبارياته في هذا الشهر بمواجهة مودرن سبورت الثلاثاء 31 ديسمبر.

وتعد مباراة السبت الثامنة عشر بين الفريقين، حيث تقابل الإسماعيلى مع بيراميدز في 17 لقاء سابقا، ونجح الإسماعيلى في الفوز بـ4 لقاءات، بينما حسم بيراميدز 10 مباريات لصالحه، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، سجل لاعبو الإسماعيلى 20 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 5 أهداف.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.