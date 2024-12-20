شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى عقب مباريات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لُعبت 3 مواجهات مثيرة، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، انتهت واحدة بالفوز، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وافتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

كما انتهت مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي.

وحقق فريق بتروجيت الفوز الأول له في الدوري، وذلك على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وجاء ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم كالتالي:

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري عقب مباريات اليوم الخميس كالتالي:

المصري 11 نقطة

الزمالك 10 نقاط

الأهلي 8 نقاط

سيراميكا 8 نقاط

بيراميدز 7 نقاط

فاركو 7 نقاط

الاتحاد 7 نقاط

طلائع الجيش 7 نقاط

فريق زد 5 نقاط

سموحة 5 نقاط

بتروجيت 5 نقاط

إنبي 4 نقاط

الإسماعيلي 4 نقاط

غزل المحلة 4 نقاط

الجونة 3 نقاط

مودرن سبورت 3 نقاط

البنك الأهلي نقطتين

حرس الحدود نقطتين