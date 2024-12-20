شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. سحابة دخان تغطي سراييفو والسكان يواجهون الاختناق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقفت حركة الطيران، وطلبت السلطات من المواطنين البقاء في المنازل في سراييفو، عاصمة البوسنة والهرسك بعدما خيمت سحابة من الدخان يوم الخميس على المدينة.

وصنفت شركة تكنولوجيا جودة الهواء السويسرية "اي كيو اير"، التي تقيم جودة الهواء في الوقت الحقيقي، مؤشر جودة الهواء في سراييفو عند مستوى "غير صحي بصورة كبيرة" يبلغ 225، لتصبح المدينة ثالث أكثر مدينة تلوثًا في العالم. نحن نختنق قال هاجرا سوباسك، أحد المواطنين وهو في سن المعاش: هذا أمر مروع، نحن نختنق، خاصة الأشخاص الذين يعانون مشكلات في القلب".

وأضاف: نحن بالكاد نستطيع التنفس".

تعاني سراييفو ومدن أخرى في البلقان عادة، التلوث الشديد خلال فصول الشتاء، إذ إنها تعتمد على الفحم والخشب للتدفئة.