شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الروسي يرفع الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الصرف

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 64 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4207 روبلات.وفي الوقت نفسه خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 55 كوبيكًا، ليبلغ 107.9576 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 14.186 روبلًا.