الاقتصاد

المركزي الروسي يرفع الدولار واليوان ويخفض اليورو مقابل الروبل

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 64 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4207 روبلات.

أسعار الصرف

وفي الوقت نفسه خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 55 كوبيكًا، ليبلغ 107.9576 روبلات، بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 11 كوبيكًا، ليصل إلى 14.186 روبلًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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