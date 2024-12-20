افادت قناة "الجزيرة عن "إلغاء المؤتمر الصحافي للوفد الأميركي في دمشق لأسباب أمنية"، مشيرة الى أن "البعثة الأميركية تعتزم عقد مؤتمر صحفي عبر الإنترنت للإجابة عن أسئلة الصحفيين".
وفي وقت سابق افادت وكالة "فرانس برس"، عن "وصول وفد أميركي الى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في أحد فنادق العاصمة السورية".
وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أن "قافلة سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات أردنية وترفع العلم الأميركي وصلت الى الفندق. ووضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة ورقة كتب عليها بالعربية والانكليزية هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية".
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن "3 دبلوماسيين أميركيين كبار يزورون دمشق اليوم للقاء هيئة تحرير الشام وبحث مبادئ الانتقال"، لافتة الى أن "المسؤولين سيعملون على كشف معلومات عن الأميركيين المفقودين أوستن تايس ومجد كمالمز وغيرهما".
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