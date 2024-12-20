نعمة خلال احتفال جامعة الحكمة بعيد الميلاد: سنة إستثنائية للجامعة كونها سنة اليوبيل المئة والخمسين

إحتفلت جامعة الحكمة بعيد الميلاد المجيد برعاية رئيس أساقفة بيروت للموارنة وولي الجامعة المطران بولس عبد الساتر وحضور رئيس الجامعة البروفسور جورج نعمة.

وأكد نعمة أن "عيد الميلاد هو عيد الفرح، ويأتي هذا العام ليعطي الأمل بعد المرحلة الصعبة الكبيرة"، آملا أن "تسود الإيجابيات في المرحلة المقبلة وتكون الأمور مشرقة".

ونوه بـ"الجهود التي بذلتها عائلة جامعة الحكمة خلال هذه السنة، رغم كل التحديات، لأنها سنة إستثنائية جدًا للجامعة كونها سنة اليوبيل المئة والخمسين". كما وأعلن أن "إطلاق الإحتفالات باليوبيل سيكون في عيد شفيع الجامعة القديس بولس الرسول في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل، حيث ستكون سلسلة نشاطات تمتد حتى الصيف المقبل".

وتناول رئيس الجامعة الخطة الاستراتيجية الخمسية 2021-2026، لافتا إلى أن "الجامعة تمكنت من تحقيق النسبة الكبرى من أهدافها، وستتمكن من تحقيق ما تبقى مع نهاية العام 2025 وليس 2026 كما كان مقررًا، ما سيتيح للجامعة التسريع في إطلاق خطة استراتيجية ثانية لخمس سنوات إضافية".

في هذا السياق، كشف نعمة أن "العمل مستمر للإعتماد المؤسسي للجامعة واثني عشر برنامجًا في كليات إدارة الأعمال والإقتصاد والحقوق والصحة العامة والهندسة"، مؤكدًا أن "الجامعة سترسخ مسار المؤسسة الذي اتبعته طيلة المرحلة السابقة ماضية قدمًا في تحقيق أهدافها التعليمية والإنسانية".