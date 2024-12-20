الراعي التقى السفيرَين البابوي والفرنسي وتشديد على ضرورة تعاون الجميع لانتخاب رئيس

التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصّرح البطريركي في بكركي، السّفير البابوي في لبنان المونسينيور باولو بورجيا مع وفد لتقديم التّهاني، لمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد. وكان حديث عن عدد من المواضيع الكنسية، وعرض لآخر التّطوّرات المحليّة والإقليميّة.

واستقبل أيضًا سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، في زيارة تهنئة بعيدَي الميلاد ورأس السّنة الجديدة. وتمّ التّشديد على "ضرورة تعاون وتكاتف جميع المعنيّين في لبنان لإنتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة، لتعود الحياة إلى المؤسّسات الدّستوريّة وينتظم عملها، لتأمين حياة ومستقبل كريم لكل مواطن لبناني".