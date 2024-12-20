شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تدعو إلى إعادة بناء النظام الصحي في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة الصحة العالمية إلى تقديم الدعم لإعادة بناء النظام الصحي المنهك في لبنان.وأشارت إلى أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية منذ وقف إطلاق النار قبل ثلاثة أسابيع، على تجديد الإمدادات الطبية واستعادة الخدمات الصحية في أنحاء البلاد.كما تعمل على تعزيز قدرات رعاية المصابين، وتدريب الجراحين على تقديم الرعاية للمصابين والعاملين الصحيين على التدابير العلاجية للإصابات الجماعية.