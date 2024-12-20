السعودية | سفارة المملكة في الكويت تدعو المواطنين القادمين لحضور «خليجي 26» الالتزام بالأنظمة المتبعة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

رحبت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة الكويت الشقيقة بالمواطنين القادمين لحضور «خليجي 26».

ونشرت “السفارة” عبر حسابها الرسمي على منصة (X) وقالت”بمناسبة استضافة دولة الكويت لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي زين (26)، تأمل السفارة من مواطنيها الأعزاء التقيد بالأنظمة المتبعة في دولة الكويت والحرص على اتباع التعليمات الصادرة عن اللجنة المنظمة للبطولة. وتحث مواطنيها الأفاضل على الالتزام بالأنظمة المرورية ومنها التقيد بالسرعة المحددة وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة. حيث أن الأنظمة تلزم المخالف بدفع قيمة المخالفة قبل مغادرته دولة الكويت”.

ويسر السفارة أن تعلن عن أرقام الهواتف المخصصة لتقديم المساعدة للمواطنين عند الحاجة على مدار الساعة أثناء فترة البطولة وهي :

+96596978074

+96596978094

وبهذه المناسبة تتمنى السفارة التوفيق لمنتخبنا الوطني ولمواطنيها طيب الإقامة في دولة الكويت الشقيقة.

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