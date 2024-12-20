فوائد ماء الورد للشعر.. يعالج القشرة وصحي لفروة الرأس

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث السيدات عادة عن أفضل الطرق للعناية بالشعر والتخلص من جفافه، لهذا تميل إلى استخدام البدائل الطبيعية، التي من شأنها علاج الشعر وتظهر نتائجه بشكل ملحوظ، وإليكِ فوائد ماء الورد للشعر والتي يمكن إيضاحها في التقرير التالي، بحسب موقع «health line».

استخدامات ماء الورد للشعر

يمكن معرفة الفوائد العديدة لماء الورد والتي تتعلق بالشعر والتي يمكن إيضاحها على النحو التالي:

يساعد ماء الورد في تقليل القشرة في الشعر.

ماء الورد له خصائص مضادة للالتهابات، مما قد يجعله مفيدًا لبعض حالات فروة الرأس، مثل الصدفية والأكزيما.

عطر ماء الورد مهدئ فقد تساعد رائحة ماء الورد المنبعثة من خصلات شعرك في تحسين مزاجك.

ماء الورد يساعد في تخفيف الصداع.

طرق استخدام ماء الورد للشعر

يمكنك شراء ماء الورد جاهزًا أو صنعه بنفسك، إذا كنت ستشتري ماء الورد، فابحث عن النوع الذي لا يحتوي على مواد حافظة مضافة مثل الإيثانول، توجد الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها لاستخدام ماء الورد للشعر ويمكن إيضاحها على النحو التالي:

ضعيه على الشعر كغسول بعد غسل الشعر بالشامبو

اتركيه على شعرك أو اشطفيه بعد بضع ساعات من استخدامه.

أضيفي ماء الورد إلى الشامبو أو البلسم المفضل لديك.

استخدمي زجاجة رذاد وضعي بها ماء الورد ومن ثم رشه على خصيلات الشعر في أي وقت تريدين فيه لتقليل التجعد أو إضافة رائحة عطرية.

ضعي ماء الورد باستخدام قطعة قطن مباشرة على فروة الرأس لتقليل القشرة والحكة، وقومي بتدليكه بلطف.

يمكنك تجربة إضافة مكونات إلى ماء الورد المعروف أنها مفيدة للشعر، مثل الأعشاب وعلى رأسها عشبة غوتو كولا، أو وضع بضع قطرات من الزيت العطري، مثل اللافندر أو إكليل الجبل.