4 وصفات طبيعية لعلاج المسام الواسعة.. نتيجة ملحوظة في دقائق

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تُعتبر المسام الواسعة في الوجه من المشكلات التي تعاني منها الكثير من السيدات والفتيات، وتكون ناتجة عن عدة عوامل أبرزها التعرض الدائم لأشعة الشمس، ووضع مستحضرات تجميل غير مناسبة للبشرة، وقد تحدث المسام الواسعة نتيجة التقدم في السن عندما يفقد الجلد مرونته أو بسبب طبيعة البشرة الدهنية.

موقع «هيلث لاين الطبي» قدم للسيدات وصفات وخلطات طبيعية تساعدهن على تضييق المسام الواسعة وترطيب البشرة، كالتالي:

قناع زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة والالتهابات، التي تخلص البشرة من المسام الواسعة والجفاف والحكة، ويمكن استخدامه عن طريق تدليك الوجه ببضع قطرات من زيت الزيتون بحركات دائرية لبضع دقائق، ثم يُغسل الوجه بغسول مناسب.

قناع الخيار

يعتبر الخيار مغذٍ جيد للبشرة وهو يساعد على على تضييق مسامات البشرة الواسعة، ويمكن استخدامه عند طريق هرس 3 شرائح من الخيار، وإضافة 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ثم يوضع المزيج على الوجه لمدة 15 دقيقة وبعدها يُغسل الوجه بالماء البارد.

قناع العسل

يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تساعد على شد مسام البشرة وتضييقها، وذلك بوضع 2 ملعقة كبيرة من العسل الأصلي على الوجه، وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ ثم البارد.

قناع بياض البيض

يساعد بياض البيض على شد البشرة وتضييق المسام الواسعة عن طريق مزج بياض بيضة واحدة مع 2 ملعقة من الشوفان وبضع قطرات من عصير الليمون ويجري خلط كل المكونات جيداً حتى تصبح متماسكة القوام، ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة ويُغسل الوجه بالغسول المناسب.