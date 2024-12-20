الامارات | القرية العالمية تستعد لاستقبال العام الجديد 7 مرّات بـ 7 عروض للألعاب النارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن كامل جاهزيتها لاستقبال العام الجديد بسبعة احتفالات تدشّنها يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

ودعت القرية العالمية العائلات للاحتفال بالعام الجديد ضمن أجواء تتميّز بالفرح والتشويق لذكريات لا تنسى، وتشمل احتفالات ليلة رأس السنة عروضاً مباشرةً على المسرح الرئيس للوجهة، بما فيها عرض «دي جي» موسيقي، والعديد من العروض الترفيهية المتميّزة التي ستجول أرجاء القرية العالمية، وتُقدَّم جميعها كجزء من تذكرة الدخول من دون أي رسوم إضافية، وهي ملائمة لكل أفراد العائلة.

وكعادتها في احتضان أهم الفعّاليات، تُقدّم القرية العالمية احتفالات رأس السنة لهذا الموسم بشكل بارز جداً مع تجربة حصرية تتفرّد بها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحيث ستُضاء سماء الوجهة بسبعة عروض مذهلة للألعاب النارية، مرحبّةً بالعام الجديد سبع مرّات، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، والتاسعة مساءً، و10 مساءً، و10:30 مساءً، و11 مساءً، و12 منتصف الليل، والواحدة بعد منتصف الليل، وسيحظى الحضور بأجمل اللحظات عند توديع عام 2024 والترحيب بعام 2025، وسط عرض «دي جي» على المسرح الرئيس للقرية العالمية.

وتوفّرالقرية العالمية لزوارها عالماً من التجارب، بما فيها أكثر من 250 من خيارات الطعام وتجارب تسوّق نهاية العام، واستكشاف 30 جناحاً بارزاً تحتفي بأكثر من 90 ثقافة. كما دعت القرية ضيوفها أيضاً للتجوّل في السوق العائم المواجه لبحيرة التنين الساحرة ذات عروض الضوء والليزر اللافتة، وفي «اكسو بلانيت سيتي» أحدث الوجهات الترفيهية في القرية العالمية.

وتُفتَح بوابات القرية الثلاث في ليلة رأس السنة الجديدة من الساعة الرابعة عصراً إلى الثالثة فجراً.