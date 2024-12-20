رولان مهنا يطرح أغنية “جايي يسوع” بروح ميلادية جديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: الفنان اللبناني الشاب رولان مهنا قدّم لمتابعيه مفاجأة خاصة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث أعاد تسجيل أغنية “جايي يسوع” التي قدّمتها الفنانة جوليا بطرس، والتي تحمل كلمات نبيل أبو عبدو وألحان زياد بطرس وتوزيع لويدجي السارجي.

حرص رولان على تصوير الأغنية بأجواء ميلادية دافئة تحت إشراف شقيقته كريستيل مهنا، ما أضاف لمسة عائلية إلى العمل، ليظهر الفيديو مليئًا بالروحانية والأمل.

الفيديو لاقى تفاعلاً كبيرًا من متابعي رولان على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد منهم عن إعجابهم بالصوت والإحساس المميزين، بالإضافة إلى الإخراج البسيط والمناسب لأجواء العيد.

خطوة جديدة تؤكد موهبة رولان واهتمامه بتقديم أعمال تحمل رسائل إنسانية ومعاني عميقة.