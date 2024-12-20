الامارات | علياء بنت خالد القاسمي مديراً عاماً للأوركسترا الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، أمس، تعيين الشيخة علياء بنت خالد القاسمي مديراً عاماً للأوركسترا.

وستقود القاسمي، من خلال خبرتها الواسعة في تطوير الصناعات الثقافية والإبداعية في دولة الإمارات، الأوركسترا باتجاه يعزز الابتكار، ويقوي دورها مؤسسةً ثقافيةً رائدةً.

وأعربت القاسمي عن سعادتها بتكليفها بمنصب المدير العام للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، لافتة إلى أن هذا العمل يمثّل جهداً مشتركاً، وتتطلع إلى العمل مع فريق مخلص لتشكيل مستقبل حيوي ومزدهر للموسيقى في الدولة.

وأكدت أن هذه الأوركسترا تمثّل أكثر من مجرد موسيقى، فهي رمز للالتزام بالاحتفاء بالتراث الثقافي وتعزيز التميّز الإبداعي، معربة عن تطلعها إلى جعل الإمارات مركزاً للابتكار الموسيقي والتبادل الثقافي.

كما تم تعيين أمين قويدر، الذي يمتلك أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في دمج التقاليد الموسيقية الشرقية والغربية، مديراً فنياً وقائداً للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات.