معلومات "الجديد": لن يتم الكشف عن اسم مرشح "التسوية" إلا قبل أيام قليلة من انتخابه رئيسًا أو خلال الجلسة الانتخابية

أفادت معلومات ‎قناة "الجديد"، بأنه "لن يتم الكشف عن اسم مرشح التسوية إلا قبل أيام قليلة من انتخابه رئيسًا أو خلال الجلسة الانتخابية".

في السياق، نقلت القناة عن مصادر حزب الله وحركة أمل، قولها "لا "فيتو" على قائد الجيش العماد جوزيف عون لكننا نرفض بالمبدأ تعديل الدستور".