أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنه "لن يتم الكشف عن اسم مرشح التسوية إلا قبل أيام قليلة من انتخابه رئيسًا أو خلال الجلسة الانتخابية".
في السياق، نقلت القناة عن مصادر حزب الله وحركة أمل، قولها "لا "فيتو" على قائد الجيش العماد جوزيف عون لكننا نرفض بالمبدأ تعديل الدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات "الجديد": لن يتم الكشف عن اسم مرشح "التسوية" إلا قبل أيام قليلة من انتخابه رئيسًا أو خلال الجلسة الانتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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