جمعية "من حقي الحياة" افتتحت معرضها الميلادي الثالث في صالة كنيسة مار ماما- حبوب

افتتحت جمعية "من حقي الحياة" معرضها الميلادي الثالث في صالة كنيسة مار ماما - حبوب، في حضور رئيس الجمعية الخوري طوني الخوري، حيث يستمر المعرض حتى الاحد المقبل من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.
واكد رئيس الجمعية في كلمته ان "الهدف من هذا المعرض تشجيع الانتاج المحلي اللبناني والمنتجين الجدد لمساعدتهم على التعلق في ارضهم لاسيما في هذه الايام الصعبة".
وامل ان "تحمل الاعياد المجيدة الخير والامان والسلام لكل اللبنانيين وان تكون ولادة الطفل يسوع ولادة جديدة لوطننا".
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