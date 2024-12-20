رعية كنيسة السيدة- عمشيت أقامت احتفالا ميلاديا

اقامت رعية كنيسة السيدة - عمشيت، احتفالا ميلاديا للسنة الثالثة عشرة على التوالي بعنوان "ميلاد السلام"، تخلله مسرحية ميلادية بعنوان "الغزال الشقي".

وفي نهاية الحفل، ألقى كاهن الرعية الخوري شربل الخوري كلمة شكر فيها رئيسة اقليم جبيل في "كاريتاس - لبنان" جانين حداد بولس على "عطاءاتها الإنسانية "اللامحدودة ولفتتها المفعمة بالمحبة تجاه الاطفال في المناسبات والاعياد"، مهنئا إياها بمسؤوليتها الجديدة.

وشكر مدرسة "ليسه عمشيت" على حفاوة الاستقبال واستضافت العمل المسرحي على خشبة مسرح المدرسة، وتوزيع ضيافة العيد.

وشدد الخوري في كلمته الرجائية على "ضرورة أن يبقى يسوع هو محور حب الأطفال وعائلاتهم، وأن يبقى إيماننا بوطننا كبيرا".