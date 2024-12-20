الامارات | %40 من الألمان يريدون معلومات عن نشأة الحيوان الذي يأكلون لحمه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف استطلاع للرأي أن 40% من الألمان يرغبون في الحصول على معلومات مفصلة في قوائم الطعام، مثل في أي نوع من الحظائر عاش الحيوان الذي يُقدم لهم كشريحة لحم في المطعم.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، ونشر أمس، أن 20% من 2000 شخص شملهم الاستطلاع أعربوا عن عدم اكتراثهم بالأمر.

وأشار الاستطلاع إلى أن الشباب، على وجه الخصوص، يحرصون على معرفة طبيعة الظروف التي نشأت فيها الحيوانات عند زيارة مطعم، حيث أيد واحد من بين كل اثنين، تراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، الحصول على تلك المعلومات عند الاطلاع على قائمة الطعام في المطعم، في المقابل يجد الأشخاص فوق 55 عاماً الأمر أقل أهمية.

وبالنسبة لمعظم الألمان تلعب طريقة تربية الحيوان دوراً في قرارهم بتناول أطباق من اللحوم في المطعم، وبحسب الاستطلاع يجد ثلثا الألمان أنه من المهم أن يقدم المطعم لحوماً من مزارع توفر مساحات أكبر للحيوانات، وتتيح لها إمكانية الوصول إلى الهواء الطلق، وكان 55% ممن شملهم الاستطلاع على استعداد أيضاً لدفع المزيد من الأموال مقابل تناول لحوم حيوانات نشأت في بيئة مواتية.