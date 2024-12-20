شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. خميس مشيط تسجل أدنى درجات الحرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

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انخفاض في درجات الحرارة

بداية فصل الشتاء فلكيًا

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة خميس مشيط سجلت أدنى درجات الحرارة في المملكة اليوم الجمعة، الموافق 19 جمادى الآخرة 1446 هـ، حيث وصلت إلى 4 درجات مئوية.فيما جاءت عدة مدن أخرى بدرجات حرارة منخفضة تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية، ومنها القويعية، نجران، طريف، أبها، القريات، والدمام.وأظهرت بيانات المركز أن مدن الرياض، عرعر، بيشة، والأحساء شهدت درجات حرارة بلغت 7 درجات مئوية.وتأتي هذه الأجواء الباردة في إطار الموجة الشتوية التي تشهدها المملكة هذه الأيام.ويحث المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس الثقيلة لتفادي البرودة الشديدة، مؤكدًا استمرار متابعته، وتقديم التحديثات عبر قنواته الرسمية.كان أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في السعوديةوأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، حائل والحدود الشمالية.وتوقع امتداد الأمطار إلى أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.كما لم يستبعد مركز الأرصاد، تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر).ولفت إلى انخفاض في درجات الحرارة وتكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وكان أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن مدينة جدة ما زالت تشهد أمطارًا متفرقة شملت معظم أحيائها.وذكر أن محطة المركز الوطني للأرصاد في حي بني مالك سجلت أعلى كمية هطول أمطار حتى الآن بلغت 18 ملم.وأوضح أن المركز يواصل رصد مستجدات الحالة المطرية وسيوافي بالمعلومات المحدثة حول أعلى كميات الأمطار المسجلة على مستوى المدينة خلال الساعات القادمة.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إلى حدوث الانقلاب الشتوي يوم السبت 21 ديسمبر عند الساعة 12:20 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وبين أن الشمس ستكون ساطعة مباشرة على مدار الجدي وهي علامة على بداية فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، (الذي يستمر قرابة 89 يومًا) والانقلاب الصيفي في النصف الجنوبي.

وبين أن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ولأن الأرض في أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة.