الدفاع الروسية: إسقاط 4 مسيّرات أوكرانية فوق بيلغورود وكورسك وبريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق مقاطعة كورسك وأخرى فوق بريانسك".

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