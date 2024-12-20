هل يساعد تناول الفراولة على فقدان الوزن؟.. «اعرفي الكمية المسموحة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول الفراولة لإنقاص الوزن فكرة جيدة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف، كما أنها تلعب دورًا كبيرًا في حرق الدهون المتراكمة في البطن، لأنها منخفضة السعرات الحرارية، ولكونها غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، وهو ما يجعلها خيارًا جيدًا، لكن هناك بعض الشروط لتناولها.

هل يساعد تناول الفراولة يوميًا على فقدان الوزن؟

تناول الفراولة يساعد بشكل كبير في فقدان الدهون المتراكمة في الجسم، بحسب ما أوضح الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، وذلك لعدة أسباب تتمثل في التالي:

تحتوي الفراولة على سعرات حرارية منخفضة.

تعمل على الشعور بالشبع، لاحتوائها على فيتامينات كثيرة.

تقلل الفراولة من تخزين الدهون في الجسم.

تعد الفراولة غنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم.

تعمل الفراولة على تنظيم حركة الأمعاء.

تحمي الفراولة من حدوث الانتفاخات.

محتواى الفراولة عالي من الفيتامينات والمعادن.

تعد الفراولة لها دور رئيسي في تقليل مستويات الكوليسترول.

الكمية المسموحة من تناول الفراولة لفقدان الوزن

وأوضح «رمزي» أن الفراولة تساعد على تقليل تخزين الدهون، لأنها تعمل على تحفيز حرق الدهون في الجسم، والكمية المسموحة من تناول الفراولة لفقدان الوزن، ولكي لا تكون ثقيلة على المعدة، تتمثل في التالي: