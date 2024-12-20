شكرا لقرائتكم خبر عن في هذه الحالة.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية والان نبدء بالتفاصيل

تهديدات ترامب لأوروبا

العلاقات الأمريكية الأوروبية

رسوم جمركية مرتفعة على سلع المكسيك وكندا

تهديدات لبريكس

الدمام - شريف احمد - هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية، إذا لم تشتر الدول الأعضاء فيه، المزيد من النفط والغاز الأمريكيين.وقال على منصة "تروث سوشيال" "لقد أبلغت الاتحاد الأوروبي أنه يجب عليهم تعويض العجز الهائل، الذي يواجهونه مع الولايات المتحدة، من خلال عملية الشراء الواسعة للنفط والغاز من الولايات المتحدة، وإلا سوف تفرض الرسوم الجمركية على كل شيء!!".وتعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال.وتحدث مشترو الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وفيتنام، بالفعل بشأن شراء المزيد من الوقود من الولايات المتحدة، بشكل جزئي لمواجهة التهديد بشأن الرسوم الجمركية.وتستكشف بروكسل حاليًا طرقا لتجنب صراع تجاري جديد كبير مع الولايات المتحدة.ومن المعروف أن الشركات الأوروبية تبيع سلعًا في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تبيعه الشركات الأمريكية، في دول التكتل.وقد بلغ العجز التجاري 3ر131 مليار دولار في عام 2022 والرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها هي نوع من الرسوم الإضافية على السلع المستوردة وتدفع على الحدود.كان ترامب قد هدد أيضا بأنه سيفرض رسوما جمركية مرتفعة على جميع السلع القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم إضافية على السلع القادمة من الصين بمجرد عودته إلى البيت الأبيض.وستطبق رسوم بنسبة 25% على البضائع من المكسيك وكندا، بينما ستطبق رسوم إضافية بنسبة 10% على البضائع القادمة من الصين.كان هدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة، على دول مجموعة بريكس إذا قوّضت الدولار الأمريكي.ونشر حينها ترامب على منصّته "تروث سوشال" للتواصل الاجتماعي: "نطلب التزامًا... أنها لن تنشئ عملة لدول بريكس، ولن تدعم أي عملة أخرى لتحل مكان الدولار الأمريكي العظيم، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100 في المئة".وكانت قمة بريكس التي عقدت قبل فترة في قازان الروسية، شهدت نقاش الدول الأعضاء حول تعزيز المعاملات بعملات غير الدولار وتعزيز العملات المحلية.وتوسّعت مجموعة بريكس منذ إنشائها في العام 2009، وتضم الآن دولا مثل إيران ومصر والإمارات، ويمثّل تحالف بريكس أقلية كبيرة من الناتج الاقتصادي العالمي.