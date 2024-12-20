شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الجمعة 20-12-2024 بعد ارتفاعه أمس بحوالي 160 جنيهًا، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب 30080 جنيها بدون إضافة المصنعية.

وجاء ارتفاع سعر الجنيه الذهب في مصر على خلفية ارتفاع في سعر الذهب في مصر أمس الخميس 19-12-2024 لعيار 21 وهو المكون للجنيه الذهب في مصر، مما يساهم في تحريك سعر الذهب بالأسواق.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.