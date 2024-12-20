شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 20- 12- 2024.. 50.81 جنيه للشراء و50.94 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الجمعة 20- 12- 2024 مقابل الجنيه المصرى في تعاملات اليوم فى البنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.81 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.

و استقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى و بنك مصر سعر جنيه للشراء و50.85 جنيه و50.95 للبيع، وفى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.85 جنيه 50.95 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.85 جنيه للشراء و 50.95 جنيه للبيع.

ويرصد ”الخليج 365” من خلال خدمة تشمل أسعار العملات فى كل البنوك المصرية، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ، وفيما يلى سعر الدولار في نهاية تعاملات البنوك المصرية الان:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.85 جنيه للشراء.

50.95 جنيه للبيع.