رواندا تدلي ببيان بشأن فيروس ماربورج

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن وزير الصحة الرواندي سابين نسانزيمانا، اليوم الجمعة، انتهاء تفشي فيروس ماربورج في البلاد عقب تعافي آخر مريض قبل 42 يوما.

وأكدت الدولة، الواقعة في شرق أفريقيا في سبتمبر الماضي، أولى حالات الإصابة بين بعض المرضى. ومرض ماربورج حمى نزفية فيروسية يمكن أن تسبب الوفاة.

وذكرت وزارة الصحة، اليوم، أنها سجلت 66 حالة إصابة مؤكدة توفي 15 منها بينما تعافى 51.

وقال نسانزيمانا، في مؤتمر صحفي "كانت رحلة طويلة، لكننا اليوم وصلنا إلى نهاية تفشي فيروس ماربورج في رواندا. لذا، فإن فيروس ماربورج انتهى حسب المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".

وأضاف الوزير "استغرق الأمر 42 يوما منذ ظهور النتيجة السلبية لاختبار آخر المرضى وخروجه من المستشفى ... وكانت نهاية اليوم الثاني والأربعين في منتصف ليل أمس بالضبط. وبالتالي، نعلن انتهاء مرض ماربورج في رواندا".