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السعودية | ولي العهد يجري اتصالاً هاتفيًا بملك المغرب للاطمئنان على صحته

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

 

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

 

فيما عبر جلالة ملك المغرب عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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