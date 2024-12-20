الامارات | توقعات بسقوط أمطار خفيفة غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وغائماً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية ليلا وصباح الأحد.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر، وحركتها جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب ليلاً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:32 والمد الثاني عند الساعة 07:05 والجزر الأول عند الساعة 09:54 والجزر الثاني عند الساعة 23:23.

أما بحر عمان فيكون الموج كذلك خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند الساعة 02:17 والجزر الأول عند الساعة 08:08 والجزر الثاني عند الساعة 19:20.

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 24 16 75 40

دبي 25 17 80 30

الشارقة 26 12 85 30

عجمان 25 12 85 35

أم القيوين 25 11 85 40

رأس الخيمة 25 10 90 40

الفجيرة 25 17 65 40

العـين 25 12 85 30

ليوا 26 12 90 35

الرويس 24 12 80 30

السلع 24 11 50 25

دلـمـا 23 17 85 40

طنب الكبرى 24 17 80 35

طنب الصغرى 24 17 80 35

أبو موسى 24 17 80 30