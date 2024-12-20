السعودية | حرس الحدود يواصل استقبال زوار “واحة الأمن” بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

يواصل حرس الحدود استقبال زوار معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الـ(9)، الذي يُقام في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض، ويستمر حتى نهاية شهر ديسمبر 2024م.

ويستعرض جناح حرس الحدود للزوار تاريخ 115 عاماً من تأسيسه على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – حيث يحاكي الماضي والحاضر منذ بداية الدوريات البرية الهجانة على الجمال والبحرية الزوارق الشراعية على ميناء العقير بالأحساء، والوسائل القديمة والوثائق والأجهزة بهذه الحقبة التاريخية إلى وقتنا الحاضر من تطور الزوارق الحديثة والمركبات البرية بصناعة وطنية (الدهناء) والخدمات الإلكترونية لبوابة زاول لتسهيل سرعة استخراج تصاريح الدخول للموانئ وإصدار تصاريح الإبحار والأبحاث وإصدار تفويض القيادة إلكترونيًا.

كما يتم تعريف الزوار وتوعيتهم بمخالفي نظام أمن الحدود وجهود القطاع في مكافحة تهريب المخدرات، وعمليات البحث والإنقاذ، والتنسيق وإدارة الكوارث البحرية، وإرشاد التائهين، ومراقبة الحدود البرية والبحرية، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية.

ويضم الجناح قسم “عيش التجربة” الذي يشمل الرماية الليزرية، وقيادة الوسائط البحرية والبرية، وركن الطفل، إضافة إلى التعريف برقم التواصل للطوارئ (994)، إلى جانب الفعاليات الخاصة بالجمهور وفرضيات الوسائل الحية والمشبهات التعريفية وعروض الفرقة الموسيقية.

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