شكرا لقرائتكم خبر عن " الحرية المصرى": كلمة الرئيس السيسي في قمة الدول الثمانى حددت ثوابت موقف مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصرى؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود أن استضافة مصر لقمة الدول الثمانى النامية، يعزز مكانتها السياسية والاقتصادية على الساحتين الاقليمية والدولية فضلا عن دعم الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ونقل التكنولوجيا والخبرات، مما يساهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى قمة دول الثمانى حددت ثوابت الموقف المصرى من تجاه القضايا الإقليمية والدولية؛ وبصفة خاصة تطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان وسوريا والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، التى تشهد تهديدات جسيمة؛ فى ظل ازدواجية المعايير؛ وتهميش لقواعد القانون الدولى.



وأكد رئيس حزب الحرية المصرى، أن موقف مصر ثابت؛ وداعم لوحدة وسيادة الدول العربية؛ ورافض للانتهاكات الصارخة التى تنتهكها دولة الاحتلال بحق الشعوب والدول العربية والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى.

وأكد د. ممدوح أن الرئيس السبسي أكد مرارا وتكرارا رفض مصر القاطع لأية سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال التهجير أو من خلال فصل قطاع غزة عن الضفة والقدس.

واوضح رئيس حزب الحرية المصرى، أن مصر تواصل جهودها لدعم الشعوب العربية والإسلامية لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها والعمل على خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.