أكّد النّائب ​جميل عبود​، خلال لقاء تكريمي أقامه وعقيلته لعدد من الإعلاميّين في مكتبه بطرابلس، بمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السّنة، أنّ "كلّي أملًا أن تحمل الأيّام المقبلة المحبّة والأمان والطّمأنينة لجميع اللّبنانيّين والعالم، وأن يتمّ التّوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة لتتمكّن البلاد من أن تجد استقرار الدّولة، لاستعادة لبنان دوره السّياسي والثّقافي والتّعليمي والاقتصادي، خصوصًا أنّ هذا الإستحقاق يشكّل خطوةً أساسيّةً لاستعادة انتظام عمل مؤسّسات الدّولة؛ وتعزيز الثّقة الدّاخليّة والخارجيّة بلبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر عبود: نأمل أن يتم التوصل لانتخاب رئيس للجمهورية لتتمكن البلاد من إيجاد استقرار الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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