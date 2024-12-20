الرئيس الألماني سيعلن قراره بشأن حل البرلمان والانتخابات المبكرة في 27 الحالي

أعلن الرّئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير (Frank-Walter Steinmeier)، أنّه سيعلن قراره بشأن حلّ البرلمان الاتحادي وإجراء انتخابات مبكرة، في 27 كانون الأوّل الحالي.
وخطّطت الأحزاب حتّى الآن ليكون الموعد الجديد للانتخابات هو 23 شباط المقبل. لكن البرلمان الاتحادي لا يستطيع أن يحلّ نفسه بعد أن خسر المستشار أولاف شولتس تصويت الثّقة. ووفقًا للمادّة 68 من الدّستور الألماني، فإنّ القرار في هذا الشّأن من اختصاص الرّئيس الاتحادي.
وكان قد طلب شولتس يوم الإثنين الماضي من البوندستاغ، التّصويت على الثّقة، وخسر التصويت كما كان يرغب، ثمّ اقترح على الرّئيس الاتحادي حلّ البوندستاغ، وبالتّالي السّماح بإجراء انتخابات مبكرة.
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