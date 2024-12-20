أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير عدد من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما أدّى إلى اندلاع حرائق في المنازل والممتلكات".
بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي فجّر منازل تقع بين بليدا وعيترون".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي فجر عددًا من المنازل بين بليدا وعيترون وفي الحي الجنوبي للناقورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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