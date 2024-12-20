الجيش الإسرائيلي فجر عددًا من المنازل بين بليدا وعيترون وفي الحي الجنوبي للناقورة

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بأنّ "الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير عدد من المنازل في الحي الجنوبي لبلدة الناقورة، ما أدّى إلى اندلاع حرائق في المنازل والممتلكات".

بدوره، ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي فجّر منازل تقع بين بليدا وعيترون".