شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 وإنقاذ 18 إثر حادث غرق قارب يقل مهاجرين باليونان والان نبدء بالتفاصيل

جهود الإنقاذ مستمرة

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل في اليونان أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 18 آخرين عندما انقلب قارب سريع يحمل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة رودس.وأضاف خفر السواحل أن الحادث وقع، بينما كان القارب السريع يقوم بـ"مناورات خطيرة" لمحاولة تفادي سفينة دورية، مما تسبب في سقوط مهاجرين في البحر.وذكرت السلطات اليونانية أن جهود إنقاذ تجرى، بمشاركة سفن خفر السواحل وطائرة مروحية، حيث لم يتضح ما إذا كان هناك ركاب آخرون في عداد المفقودين.وتعد جزيرة رودس، إحدى الجزر اليونانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الساحل التركي، طريقًا مزدحمًا، للتهريب غير الشرعي في شرق البحر المتوسط.