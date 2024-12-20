اخبار العالم

وفاة 8 وإنقاذ 18 إثر حادث غرق قارب يقل مهاجرين باليونان

0 نشر
واس - أثينا 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 وإنقاذ 18 إثر حادث غرق قارب يقل مهاجرين باليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن خفر السواحل في اليونان أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وتم إنقاذ 18 آخرين عندما انقلب قارب سريع يحمل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة رودس.
وأضاف خفر السواحل أن الحادث وقع، بينما كان القارب السريع يقوم بـ"مناورات خطيرة" لمحاولة تفادي سفينة دورية، مما تسبب في سقوط مهاجرين في البحر.

جهود الإنقاذ مستمرة

وذكرت السلطات اليونانية أن جهود إنقاذ تجرى، بمشاركة سفن خفر السواحل وطائرة مروحية، حيث لم يتضح ما إذا كان هناك ركاب آخرون في عداد المفقودين.
وتعد جزيرة رودس، إحدى الجزر اليونانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الساحل التركي، طريقًا مزدحمًا، للتهريب غير الشرعي في شرق البحر المتوسط.
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا