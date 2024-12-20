شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق لشقيقته بعد تأخرها: لا تتسندين براطمك وتنامين .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والأرصاد، استياءه من تأخر أخته عليه، ممازحًا إياها قائلاً: “لا تتسندين براطمك وتنامين”.

وأظهر مقطع فيديو، الزعاق وهو يسأل أخته عن سبب تأخرها، لترد عليه قائلة: “شو أسوي؟، ليجيب عليها : “وش ما تسوين، فرص الحياة معدودة، لا تتسندين براطمك وتنامين” .

وقد لاقت هذه العبارة تفاعلاً واسعاً بين متابعي خبير الطقس، حيث أظهرت المزاح المعتاد بين الأخوين، وهو ما يعكس العلاقة الطريفة والودية بينهما.