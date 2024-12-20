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الزعاق لشقيقته بعد تأخرها: لا تتسندين براطمك وتنامين .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أبدى الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والأرصاد، استياءه من تأخر أخته عليه، ممازحًا إياها قائلاً: “لا تتسندين براطمك وتنامين”.

وأظهر مقطع فيديو، الزعاق وهو يسأل أخته عن سبب تأخرها، لترد عليه قائلة: “شو أسوي؟، ليجيب عليها : “وش ما تسوين، فرص الحياة معدودة، لا تتسندين براطمك وتنامين” .

وقد لاقت هذه العبارة تفاعلاً واسعاً بين متابعي خبير الطقس، حيث أظهرت المزاح المعتاد بين الأخوين، وهو ما يعكس العلاقة الطريفة والودية بينهما.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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