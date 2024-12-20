شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ترحب بقرار الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه الفلسطينيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن القرار يهدف إلى دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في ظل ما يمر به، معبرًا عن الإجماع الدولي على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

كما أثنت المملكة على الموقف الإيجابي للدول التي صوّتت لصالح القرار.