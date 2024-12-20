شكرا لمتابعة خبر عن أمطار غزيرة تكسو الهدا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشهد منطقة الهدا حالة من عدم الاستقرار بالطقس من سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة وضباب وتساقط الصخور.

وفي هذا الصدد أعلن “أمن الطرق”، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، إغلاقَ طريق الهدا بالطائف في كلا الاتجاهين.

وأوضح الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، على موقع “تويتر”، أنّه “تمّ إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار وتساقط بعض الصخور؛ حرصًا على سلامة مرتاديه”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره اليومي ، هطول أمطار رعدية يشمل الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل والحدود الشمالية ويمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، والرياض والشرقية بالإضافة إلى أجزاء من منطقة تبوك.