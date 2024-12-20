موعد مباراة برشلونة واتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم الإسبانية واحدة من أهم المباريات والتي ستكون بين فريقي برشلونة واتلتيكو مدريد، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإسباني 2024/25.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة ضد اتلتيكو مدريد يوم السبت القادم 21 ديسمبر 2024، على أرضية ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مدينة برشلونة، وذلك في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة وستكون المواجهة حاسمة في تحديد صدارة جدول ترتيب الليجا، حيث يتساوى الفريقان في عدد النقاط.

وستنقل المباراة مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس، وتحديداً قناة beIN SPORTS 1 بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

يدخل برشلونة مباراته أمام أتلتيكو بعد أن تعرض لنتائج غير مستقرة في الجولتين الأخيرتين، حيث تلقى هزيمة أمام ليغانيس بنتيجة هدف دون رد، وتعادل أمام ريال بيتيس بهدفين لمثلهما.

أما أتلتيكو مدريد فيدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصارات المتتالية التي حققها في الدوري المحلي، حيث فاز في آخر 6 مواجهات، كانت آخرها أمام خيتافي وانتهت بهدف دون رد، ويأمل الفريق المدريدي مواصلة تحقيق الانتصارات لاحتلال صدارة الليجا.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: إيناكي بينا

الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، إينيجو مارتينيز، أليخاندرو بالدي

الوسط: مارك كاسادو، بيدري، فيران توريس، داني أولمو، رافينا دياز

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ماركوس يورينتي، خوسيه ماريا خيمينز، كليمنت لونجليه، خافي جالان

الوسط: جوليانو سيميوني، رودريجو دي بول، بابلو باريوس، صامويل لينو

الهجوم: أنطوان جريزمان، جوليان ألفاريز