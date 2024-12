نيقولا معوض يغني لأول مرة باللغة التركية.. إليكم التفاصيل

نيقولا معوض يغني باللغة التركية

View this post on Instagram A post shared by Nicolas Mouawad نيقولا معوَّض (@nicolasmouawad)

عمل درامي منتظر لـ نيقولا معوض

نيقولا معوض حاضر في دراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - خلال الأيام القليلة الماضية أدخل النجممحبيه وجمهوره في حالة من الحيرة و معها فتح باب التخمينات، عقب ترويجه لمقطع فيديو عبر صفحته بـ "إنستغرام" يجمعه بالنجمة التركية أيلين ييليز، وهنا اعتبر البعض أن ظهورهما سوياً يمهد لعمل فني يجمعهما سينمائياً كان أو درامياً وآخرون رجحوا أن الثنائي سيقومان بعمل دعاية لشركة أزياء عالمية.قرر النجم اللبنانيالكشف عن سبب ظهوره مع النجمة التركية أيلين ييليز، وهو تعاونهما في كليب غنائي يحمل اسم يحمل اسم "Uykuma Bir Kala) Just) Before I Fall Asleep"، وفيه يغني معوض باللغة التركية لأول مرة.وشاركمحبيه ومتابعيه عبر صفحته على "إنستغرام" مقطع فيديو من هذا الكليب الغنائي ، معلقاً " تجربتي الأولى في الغناء، باللغة التركية".فيديو كليب Just Before I Fall Asleep من إنتاج Ada Music وإخراج رواد ضو، وقد تم تصويره في لبنان خلال يومين مطلع شهر سبتمبر الماضي.على جانب آخر انتهى النجم نيقولا معوض من تصوير دوره في النسخة العربية من المسلسل التركي "امرأة" الذي يقوم ببطولته بالمشاركة مع الفنانة، ويحكي المسلسل قصة امرأة تقع في حب رجل وتتزوجه وتنجب منه طفلين، لكن فجأة يختفي الزوج في ظروف غامضة، فتنقلب حياتها رأساً على عقب، قبل أن يعود الزوج للظهور لاحقاً، وتنكشف الكثير من الأسرار والتفاصيل حول أسباب اختفائه بهذه الطريقة.كما انتهى من تصوير دوره في مسلسل أجنبي جديد تم تصويره بالكامل في الإمارات سوف يعلن عن تفاصيله قريبًا.ومؤخرًا قامبتقديم الحلقة الاستثنائية "كلام رجال" من برنامج كلام نواعم بالمشاركة معوسامر إسماعيل وناصر الدوسري.التحق الفنان اللبناني نيقولا معوض بأسرة عمل مسلسل "الأميرة – ضل الحيطة" وذلك لتقديم دور البطولة أمام الفنانةمسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" مأخوذ عن قصة حقيقية، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سيد بشير، ويخرجه إبراهيم فخر، وبشارك في بطولته عدد آخر من النجوم وهم أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عابد عناني وغفران محمد.كما كانت له مشاركة مميزة في موسم دراما رمضان الأخير 2024، من خلال مسلسل "الحشاشين" بدور الشاعر والعالم "عمر الخيام"، والذي شارك في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.يمكنكم متابعة نيقولا معوض من حبيب إلى عدو ياسمين صبري في مسلسل الأميرة.. رمضان 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».