اخبار السعوديه

توقعات بسقوط أمطار في عدد من مناطق المملكة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بسقوط أمطار في عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة في عدد من مناطق المملكة ، غداً السبت .

وأضاف الحصيني عبر منصة إكس :” تتقدم الحالة الممطرة الرابعة من الليلة لغداً السبت في أجزاء من مناطق حائل والقصيم ومحافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية نواحي حفر الباطن وشمال الصمان .

ومن جانبها نصحت الأرصاد الجوية للمواطنين ، بتوخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والجواكت، والالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادية لتفادي وقوع حوادث خاصةً في الصباح الباكر، لوجود شبورة مائية خفيفة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا