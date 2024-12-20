شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بسقوط أمطار في عدد من مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة في عدد من مناطق المملكة ، غداً السبت .

وأضاف الحصيني عبر منصة إكس :” تتقدم الحالة الممطرة الرابعة من الليلة لغداً السبت في أجزاء من مناطق حائل والقصيم ومحافظات الرياض الشمالية والغربية وشمال الشرقية نواحي حفر الباطن وشمال الصمان .

ومن جانبها نصحت الأرصاد الجوية للمواطنين ، بتوخي الحذر وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والجواكت، والالتزام بالقواعد المرورية أثناء القيادية لتفادي وقوع حوادث خاصةً في الصباح الباكر، لوجود شبورة مائية خفيفة.