جون سكويب تتحدث عن تعاونها مع سكارليت جوهانسون بأولى تجاربها الإخراجية

جون سكويب نُعلن بأن لديها العديد من المشاريع السينمائية بالعام الجديد

جون سكويب عن تعاونها مع سكارليت جوهانسون: "أنا متحمسة للغاية"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 08:50 مساءً - منذ العرض الأول لآخر أفلامها السينمائية "Thelma" بمهرجان صندانس السينمائي تعيش النجمةحالة من السعادة الغامرة بسبب ردود الفعل التي تلقتها مرارًا هذا العام.وتحدثت النجمة الكبيرةعن فيلم "Thelma" وهو فيلم دراما كوميدي من إخراج جوش مارغولين قائلة: "لقد أثارت هذه الدراما ضجة كبيرة بين الناس لأنها كانت أول بطولة لي، لقد أعُجب الناس بالفيلم، وبقدر ما أعجبهم أي شيء آخر فإنهم معجبون بحقيقة أنني ما زلت مستمرة في التمثيل".وبالفعل عملت الفنانة جون سكويب والتي تبلغ من العمر 95 عامًا على إنتاج أعمال فنية جديدة في عام 2024 ومن أبرزها مُشاركات في "Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead، Velma، Inside Out 2، American Horror Stories، وLost & Found in Cleveland. وأيضًا هناك المزيد من الأعمال الفنية التي ستُشارك ببطولتها في العام المُقبل 2025.وخلال لقائها مع " hollywoodreporter" على السجادة الحمراء بحفل غداء السيدات الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة مؤخرًا بالتعاون مع شانيل في متحف الأكاديمية قالت جون سكويب: "لدي بعض الأعمال التي طُلب مني القيام بها، لكنها لم تتحدد بعد"، ومن أبرز تلك الأعمال هو تجسيدها للدور الرئيسي في أول تجربة إخراجية لـ سكارليت جوهانسون، أمام تشيوتيل إيجيوفور، جيسيكا هيشت، إيرين كيليمان.وعن ذلك الفيلم الجديد قالت: " "أنا متحمسة للغاية لهذا الأمر إن وجود أفلام مثل Thelma، Eleanor the Great أمر نادر الحدوث"، وعن تعاونها مع سكارليت جوهانسون أضافت: "كانت رائعة، بفضل خبرتها كممثلة، لقد عرفت على الفور ما كنت أفعله وإلى أين كنت ذاهبة وكيف كنت أغير كل شيء، هذا رائع لأنك لا تحصل على ذلك غالبًا لقد عملت مع مخرجين رائعين لا يتمتعون بهذا النوع من المعرفة مثل سكارليت، لذلك كان هذا شيئًا مميزًا للغاية".يُذكر أن آخر الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها النجمة الأمريكية جون سكويب هو فيلم " Thelma" والذي تم عرضه مطلع العام الجاري 2024، وشاركت ببطولته أمام كل من فريد هشينجر، ريتشارد راوندتري، باركر بوزي والعديد من الفنانين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».