قتلى في هجوم صاروخي على منطقة روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال ألكسندر خينشتاين القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية إن ستة أشخاص قتلوا، اليوم الجمعة، في هجوم صاروخي على بلدة "رايلسك".

وذكر خينشتاين، على تطبيق "تلغرام"، أن 10 جرحى نقلوا إلى مستشفى محلي بعد إصابتهم بجروح طفيفة.

وأضاف "ما حدث اليوم يشكل مأساة كبيرة بالنسبة لنا جميعا. نتضامن مع أسر الضحايا. ولن نترك أحدا دون دعم".

وقال إن المسؤولين عن الهجوم سينالون "القصاص العادل".

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن موسكو ستثير قضية الضربة الصاروخية في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة، حسبما ذكرت وكالة "تاس" للأنباء.

في وقت سابق، قال خينشتاين إن صواريخ "هيمارس" أطلقت على "رايلسك" الواقعة على بعد حوالي 26 كيلومترا من الحدود مع منطقة "سومي" الأوكرانية.

ولا تزال القوات الأوكرانية تسيطر على جزء من منطقة كورسك بعد توغلها عبر الحدود في السادس من أغسطس الماضي.

وتتعرض المناطق الروسية القريبة من الحدود مع أوكرانيا، مثل كورسك وبيلغورود، للقصف من حين لآخر.