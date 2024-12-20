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الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية

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واس- بكين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم، عن إطلاق صاروخ من طراز "سيريس-1 واي 4" يحمل أربعة أقمار اصطناعية.
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها من فئة "تيانتشي 33 - 36" التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية "تيانتشي".
وأكدت الوكالة أن مركز "تاييوان"، لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قد نفذ هذه العملية بنجاح من البحر.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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