شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم، عن إطلاق صاروخ من طراز "سيريس-1 واي 4" يحمل أربعة أقمار اصطناعية.
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها من فئة "تيانتشي 33 - 36" التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية "تيانتشي".
وأكدت الوكالة أن مركز "تاييوان"، لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قد نفذ هذه العملية بنجاح من البحر.
وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها من فئة "تيانتشي 33 - 36" التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية "تيانتشي".
وأكدت الوكالة أن مركز "تاييوان"، لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قد نفذ هذه العملية بنجاح من البحر.