شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الصين اليوم، عن إطلاق صاروخ من طراز "سيريس-1 واي 4" يحمل أربعة أقمار اصطناعية.

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الأقمار الاصطناعية التي تم إطلاقها من فئة "تيانتشي 33 - 36" التابعة لكوكبة الأقمار الاصطناعية "تيانتشي".

وأكدت الوكالة أن مركز "تاييوان"، لإطلاق الأقمار الاصطناعية، قد نفذ هذه العملية بنجاح من البحر.