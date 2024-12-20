أعلنت "القوات المسلحة اليمنية"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًّا على المجازر بحقّ إخواننا في غزة، نفّذنا بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق، عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً استهدفت أهدافًا حيويّةً للعدو الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلّة، بعدد من الطّائرات المسيّرة؛ وقد حقّقت العمليّة أهدافها بنجاح".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "في سياق آخر، نفّذ سلاح الجو المسيّر عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً، استهدفت هدفًا عسكريًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلّة بطائرة مسيّرة، وقد حقّقت العمليّة هدفها"، مؤكّدةً "أنّها ستتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي أميركي على اليمن بتصعيد مماثل، ولن تتردّد في استهداف المنشآت الحيويّة للعدو الإسرائيلي، وكذلك التّحرّكات العسكريّة للعدو الأميركي الّتي تستهدف اليمن".
وشدّدت القوّات على أنّ "استمرار الجرائم المرتكبة بحقّ إخواننا في غزة، لن يؤدّي إلّا إلى المزيد من الضّربات، من خلال القوّة الصّاروخيّة وسلاح الجو المسيّر والعمليّات المشتركة مع "المقاومة الإسلاميّة في العراق" على العدو الإسرائيلي، وأنّ هذه العمليّات لن تتوقّف إلّا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عمليتَين نوعيتَين استهدفتا أهدافا حيوية إسرائيلية بجنوب فلسطين وهدفا عسكريا في يافا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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