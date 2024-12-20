الدفاع المدني: للامتناع عن سلوك طريق الأرز- عيناتا بسبب سوء الرؤية نتيجة الضباب والثلوج

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، المواطنين من "مخاطر سلوك طريق الأرز- عيناتا، وذلك نتيجة سوء الرّؤية النّاتج عن الضّباب الكثيف، وتساقط الثّلوج بغزارة"، وناشدتهم "الامتناع عن استخدام هذا الطّريق حفاظًا على سلامتهم".

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