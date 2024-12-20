شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تصعد في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

حركة المؤشرات الرئيسية

أخبار متعلقة بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين أسواق الأسهم العربية.. البورصة في تونس تقفل على ارتفاع

الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 76.37 نقطة، أو 0.20%، ليصل إلى 38889.95 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صبًاحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 3.07 نقطة، أو 0.11%، ليصل إلى 2716.90 نقطة.