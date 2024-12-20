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شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم اليابانية تصعد في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 3.07 نقطة، أو 0.11%، ليصل إلى 2716.90 نقطة.
حركة المؤشرات الرئيسيةوزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 76.37 نقطة، أو 0.20%، ليصل إلى 38889.95 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 11:30 صبًاحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
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