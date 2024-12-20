أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع بلومبيرغ، "أننا ننظر في جميع السلطات التي بحوزتنا بشأن العقوبات المفروضة على سوريا"، لافتا الى "اننا نريد أن نوضح لهيئة تحرير الشام أن الاعتراف يقابله توقعات معينة".
وشدد بلينكن على "اننا نحتاج إلى خطوات ملموسة فعلية لبناء حكومة شاملة غير طائفية في سوريا".
كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن: نحتاج إلى خطوات ملموسة فعلية لبناء حكومة شاملة غير طائفية في #سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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