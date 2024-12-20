شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك في مباراته المقبلة نظيره طلائع الجيش، وهي المواجهة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم، لحساب الجولة السادسة من عمر منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر، أن تلعب المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ويسعى من خلالها الفريق الأبيض للعودة مرة أخرى لسكة الانتصارات بعد التعثر أمام سيراميكا بالتعادل الإيجابي اليوم.

وتعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

افتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.