شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 19-12-2024 فى دورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الخميس 3 مواجهات مثيرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، انتهت واحدة بالفوز، وحسم التعادل نتيجة مباراتين.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا

في المباراة الأهم جماهيريا، تعادل فريق الزمالك مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، وافتتح التسجيل إسلام عيسى لفريق سيراميكا فى الدقيقة 13 قبل أن يتعادل الزمالك فى الدقيقة 20 من نيران صديقة عن طريق لاعب سيراميكا محمد عادل.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات فاز في 3 مواجهات وخسر لقاء وحيد وتعادل فى مباراة بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 8 نقاط من 5 لقاءات حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مباراتين وخسر لقاء وحيد.

المصري يتعادل مع الحرس

في لقاء آخر، انتهت مباراة المصري وحرس الحدود في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد، بالتعادل السلبي.

ورفع المصري رصيده في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري إلى 11 نقطة، كما رفع فريق حرس الحدود رصيده إلى نقطتين ليستمر في المركز الأخير بالدوري.

بتروجت يهزم طلائع الجيش

وفي لقاء ثالث لم يستسلم لنغمة التعادلات، حقق فريق بتروجيت الفوز الأول له في الدوري، وذلك على حساب طلائع الجيش بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

أحرز الفلسطيني بدر موسى هدف اللقاء الوحيد لفريق بتروجيت في الدقيقة 32 من زمن المباراة، عقب الانفراد بمرمى طلائع الجيش وتسديدها بقوة لتسكن الشباك.

بهذة النتيجة يحتل فريق بتروجيت المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 5 نقاط بينما توقف رصيد فريق طلائع الجيش عند النقطة 7 محتلا المركز الثامن.