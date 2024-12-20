شكرا لقرائتكم خبر عن أيادي تتقدم لـ"حماية المنافسة" للاستحواذ على حصة 31% من إنماء للتمويل والان مع تفاصيل الخبر

تلقى استحواذ شركة أيادي للاستثمار والتنمية "أيادي" وشركة بابيرس للاستثمار والتنمية التابعة لها على نسبة 31.43% من رأس مال شركة إنماء للتمويل.

وتقدمت كلا من شركة أيادي للاستثمار والتنمية وشركة بابيرس للاستثمار والتنمية التابعة لها بطلب إخطار إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن الاستحواذ على نسبة 31.43% من رأس مال شركة إنماء للتمويل، لتصبح نسبة مساهمتهما بعد إتمام التركز الاقتصادي 52.86% من إجمالي أسهم شركة إنماء للتمويل.

وتعمل شركة أيادي في مجال الاستثمار والتنمية، وتعمل أطراف الشركة المرتبطة في مجالات التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر ورأس المال المخاطر والمدفوعات الرقمية والإعلام والتطوير الحضري وإدارة خدمات الرعاية الصحية، بينما تعمل شركة إنماء للتمويل في مصر في كلاً من نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم.